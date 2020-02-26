В соответствии с Уголовным Кодексом Российской Федерации автолюбителям может грозить до двух лет лишения свободы.

1 февраля текущего года экипажем дорожно-патрульной службы ОМВД России по Петушинскому району на одной из улиц города Покров был остановлен автомобиль «ВАЗ-21083» под управлением 42-летнего жителя Московской области.По внешним признакам водитель находился за рулем в нетрезвом состоянии. От медицинского освидетельствования на состояние опьянения в медицинском учреждении фигурант ответил отказом.В ходе дальнейшей проверки полицейские установили, что ранее мужчина был подвергнут административному наказанию за аналогичное деяние и лишен права управления транспортными средствами.Отделением дознания ОМВД России по Петушинскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).Отделением дознания ОМВД России по Судогодскому району также возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию, в отношении 35-летнего жителя города Владимира.Водитель проигнорировал знак инспектора об остановке транспортного средства и попытался скрыться, но был задержан полицейскими.По внешним признакам водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Проведенное специальным прибором освидетельствование подтвердило предположения полицейских - водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Также было установлено, что ранее мужчина уже был привлечен к административной ответственности за аналогичное правонарушение.Сотрудники Госавтоинспекции вновь напоминают, что, садясь за руль в нетрезвом состоянии, гражданин не только грубо нарушаете закон, но и ставит под угрозу жизнь и здоровье всех участников дорожного движения. Алкоголь замедляет реакцию человека – это может привести к необратимым трагическим последствиям.