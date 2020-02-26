В августе 1990 года погиб советский рок-музыкант Виктор Цой. Причина трагической смерти известна давно, но эксперты заявили о нестыковках в официальной версии случившегося.

В августе 1990 года погиб советский рок-музыкант Виктор Цой. Причина трагической смерти известна давно, но эксперты заявили о нестыковках в официальной версии случившегося.Согласно данным следствия, принятым за основу, Виктор Цой уснул за рулем и на большой скорости врезался в автобус. Криминалист Николай Чадков рассказал, что схема, составленная ГИБДД на тот момент, немая. В ней очень мало информации, нет большей части размерных характеристик.Подполковник полиции, следователь Станислав Рыбчинский тоже изучил схему ДТП. Он считает, что она не характерна для человека, который якобы уснул за рулем. По словам эксперта, когда человек засыпает, он резко съезжает вправо и начинает сдвигаться в эту сторону, после чего происходит столкновение с каким-то препятствием. В случае Виктора Цоя машина резко ушла влево. Это означает, что водитель среагировал на препятствие и не спал в момент происшествия, сообщает "Звезда".Отмечается, что несмотря на очевидную заинтересованность общественности, дело гибели Виктора Цоя было закрыто очень быстро. Никаких доказательств того, что исполнитель уснул за рулем, не было.Виктор Цой являлся лидером группы "Кино". Он погиб в 28-летнем возрасте, но успел выпустить множество альбомов, сняться в нескольких кинолентах, тем самым увековечив память о себе.