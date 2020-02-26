В Домодедове рыжая крыса напала на 9-летнюю девочку. Школьница возвращалась с прогулки. Поднимаясь по подъездной лестнице, она опиралась на бетонные перила. Девочка не заметила крысу, так как животное сливалось с рыжей покраской перил.

В Домодедове рыжая крыса напала на 9-летнюю девочку. Школьница возвращалась с прогулки. Поднимаясь по подъездной лестнице, она опиралась на бетонные перила. Девочка не заметила крысу, так как животное сливалось с рыжей покраской перил. Внезапно крыса атаковала школьницу и вцепилась ей в палец. Затем она отскочила и скрылась в подвале.Ребенок пришел домой, и родители направились с ним в больницу, сообщает "Подмосковье сегодня". Девочка пройдет курс вакцинации от бешенства, который продлится до мая.ЧП произошло на улице 25 лет Октября. Соседи рассказали, что рыжая крыса была неоднократно замечена у машин или под арками. Раньше в доме грызунов не водилось. В управляющей компании "Домодедово-Жилсервис" пояснили, что крысы могли появиться из-за магазинов, открытых в подвальных помещениях, и пообещали провести проверку.