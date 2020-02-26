В родильном доме Королева на свет появилась малышка, вес которой составил 5,3 килограмма, а рост - 58 сантиметров. Как отмечают в Минздраве Московской области, для подмосковного города это самый крупный ребенок, который родился в этом году.

В родильном доме Королева на свет появилась малышка, вес которой составил 5,3 килограмма, а рост — 58 сантиметров. Как отмечают в Минздраве Московской области, для подмосковного города это самый крупный ребенок, который родился в этом году.Руководитель пресс-службы ведомства Андрей Набасов рассказал, что в последние годы чаще отмечается рождение крупных малышей. При этом появление на свет детей массой более пяти килограммов — это достаточно редкое явление, которое приходится примерно на 3000-5000 родов.Рождение крупного ребенка через естественные родовые пути представляет серьезную опасность как для него самого, так и для матери. В данном случае малышка появилась на свет путем кесарева сечения.Ранее сообщалось о женщине в Люберцах, которая стала матерью в десятый раз. В деревне Малая Дубна также зафиксировано прибавление в многодетной семье — 33-летняя местная жительница родила одиннадцатого ребенка.