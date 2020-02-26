В подмосковном поселке Новый горят склады резины. В настоящее время площадь пожара составила 4000 квадратных метров. Пострадавших нет.

В подмосковном поселке Новый горят склады резины. В настоящее время площадь пожара составила 4000 квадратных метров. Пострадавших нет.Возгорание началось на площадке между двумя металлическими складами, где хранились тюки с резиновой крошкой, передает ТАСС. Площадь пожара составляла 500 квадратных метров. В помещениях складов также хранится резина.На место ЧП направлена лаборатория, которая замерит концентрацию вредных веществ в воздухе. В тушении участвуют 59 человек и 17 единиц спецтехники.