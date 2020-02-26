В России подорожал один из самых популярных наборов продуктов для борьбы с гриппом и простудой. В него входят чеснок, мед и имбирь, сообщает . В феврале 2020 года этот набор подорожал на 6% – до ..

В России подорожал один из самых популярных наборов продуктов для борьбы с гриппом и простудой. В него входят чеснок, мед и имбирь, сообщает .В феврале 2020 года этот набор подорожал на 6% – до 269 рублей. При этом он прибавил в популярности: объем покупок вырос на 19%. Однако цена повысилась не на каждый из ингредиентов. Так, имбирь за год подешевел на 1%, а чеснок стал дороже на 13%. Цена на мед зависит от сорта, но в среднем он стоит около 165 рублей, сообщает