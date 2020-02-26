Секретарь украинского СНБО Алексей Данилов объяснил, что Киев не будет возвращать Крым военным путем, так как опасается большого количества жертв, прежде всего среди мирных жителей.

Секретарь украинского СНБО Алексей Данилов объяснил, что Киев не будет возвращать Крым военным путем, так как опасается большого количества жертв, прежде всего среди мирных жителей. Украина будет искать дипломатический путь решения, подчеркнул политик. Он добавил, что уверен, что "Крым вернется в Украину".В современном мире создано такое оружие, что число жертв растет в геометрической прогрессии, приводит мнение Данилова РИА Новости.Крым вошел в состав России после проведенного референдума в 2014 году. Большинство жителей высказались за присоединение к РФ. Украина считает, что полуостров – ее временно оккупированная территория, игнорируя то, что за воссоединение с Россией жители голосовали дипломатическим путем и в полном соответствии с уставом ООН и международным правом.