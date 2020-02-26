В среду, 26 февраля, уроки в первую смену в школах Хабаровска прерваны из-за сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах, поступивших на электронную почту.

В среду, 26 февраля, уроки в первую смену в школах Хабаровска прерваны из-за сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах, поступивших на электронную почту. Об этом СМИ сообщили представители администрации города.Количество школ сейчас уточняется, передает агентство "Интерфакс".В прошлый раз массовая эвакуация в школах Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре прошла 3 февраля текущего года. Тогда на электронную почту образовательных учреждений также поступили сообщения. Все угрозы оказались ложными.