Власти Харькова вернули одному из проспектов имя советского маршала Георгия Жукова. За это проголосовало подавляющее большинство депутатов горсовета.

Власти Харькова вернули одному из проспектов имя советского маршала Георгия Жукова. За это проголосовало подавляющее большинство депутатов горсовета — 62 против 6. Противникам переименования не помог даже митинг несогласных у здания. Впрочем, он тоже не собрал много сторонников, сообщает телеканал "Россия 24".В 2016 году проспект попал под действие так называемой кампании по декоммунизации. Он получил имя Петра Григоренко — правозащитника, выступавшего в защиту депортированных народов. Борьба за возвращение имени Георгия Жукова началась летом 2019 года. В декабре на общественном обсуждении за это высказались две трети голосовавших.