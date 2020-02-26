26.02.2020

2020-02-26 14:20:03

Владимирские волонтеры ночью искали пропавшего 10-летнего ребенка

Волонтеры владимирская отряда "Лиза Алерт" рассказали в соцсетях о тяжелой ночи. Им пришлось искать пропавшего 10-летнего мальчика из Владимира.

По их словам, заявка на горячую линию поступила накануне в 17.15. Ночь обещала быть холодной и поэтому медлить было нельзя. Первые люди приехали к штабу в 19.45 и сразу же приступили к поиску ребенка. Всего на месте работали 28 человек. В час ночи одна из групп сообщила радостную новость: "Нашли! Живой! Замёрз только немного".

Волонтеры благодарят всех, кто так или иначе участвовал в поиске.