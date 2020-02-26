26.02.2020

2020-02-26 08:40:04

Во Владимире прошел финал ежегодного областного конкурса Герой нашего времени

В общественной организации "Милосердие и порядок", председателем которой является депутат Государственной Думы РФ Григорий Аникеев, состоялся финал ежегодного областного конкурса "Герой нашего времени". В нем приняли участие ребята из Владимирской области.

В общественной организации "Милосердие и порядок", председателем которой является депутат Государственной Думы РФ Григорий Аникеев, состоялся финал ежегодного областного конкурса "Герой нашего времени". В нем приняли участие ребята из Владимирской области.

Герои, на которых стоит равняться! Каждый год в оргкомитет поступает большое количество заявок из районов Владимирской области. Участникам от 5 до 17 лет. Ребята представили на сцене образы героев Великой Отечественной войны, русских полководцев, космонавтов, былинных богатырей. Двенадцатилетний Владислав Глинский из города Радужный выступление посвятил своему прадедушке Льву Борисовичу Коцубинскому, участнику Великой Отечественной войны. Мальчик сочинил в память о нем стихотворение "От благодарного потомка" и зачитал его со сцены.

Владислав Глинский, участник конкурса «Герой нашего времени»: «Я выбрал образ благодарного потомка, потому что он учит помнить, уважать память о подвиге советского человека. Он говорит о том, что никто не забыт и ничто не забыто».

Общественная организация "Милосердие и порядок" - это центр творческой активности подрастающего поколения. Ежегодно на конкурсы приезжают дети и молодежь Владимирской области. Они делятся своим талантом со зрителями и жюри, учатся чему-то новому у других конкурсантов.

Мария Успенская, учитель младших классов СОШ «49 г.Владимира, куратор участника конкурса Матвея Савосько: «Подготовка у нас была не очень долгая, но очень плодотворная. Мы с ним смотрели ролики про этого героя, я рассказывала всем ребятам, мы тренировались, искали костюмы, собирали со всего класса - кто, что мог найти, кто что мог принести, репетировали. Это очень сплотило ребят. Работа Григория Викторовича Аникеева очень важна для патриотического воспитания детей всех возрастов».

С каждым годом заявок на участие в конкурсе становится все больше. Члены жюри отмечают: ежегодно растет и количество участников, и уровень их подготовки.

Мария Лебедева, дизайнер, художник по сценическому костюму, член жюри конкурса "Герой нашего времени": «Общественная организация "Милосердие и порядок" - замечательная площадка для развития творческих способностей наших детей. Настолько талантливые ребята, настолько глубокие выступления, настолько интересные, оригинальные образы».

Василий Никитенко, председатель Совета ветеранов г.Владимира, член жюри конкурса «Герой нашего времени»: «Я сегодня был просто поражен. Я вообще человек такой, не сентиментальный, человек военный, слезу из меня не выбьешь, но я сегодня, вот слушая особенно стихи, вот эти все композиции, я просто украдочкой вытирал накатившуюся слезу. Григорий Викторович Аникеев вносит огромный вклад в развитие патриотического воспитания подрастающего поколения нашей Владимирской области».

Все участники получили море положительных эмоций, памятные призы и подарки. Уже в марте в киноконцертном зале общественной организации "Милосердие и порядок" состоится ежегодный областной конкурс для девочек "Русская краса".

Мария Городская, Илья Хлудов

«Вести-Владимир»

