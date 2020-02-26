Он не хотел, чтобы она жила у него со своим парнем

26-летняя жительница Владимирской области обвиняется в убийстве своего отца. По информации СледКома, он был против, чтобы она жила у него с парнем.Вечером 18 февраля дочь пришла вместе с возлюбленным к папе, чтобы остаться у него жить. Однако отец был против новых соседей, из-за чего поругался с дочерью. Та, когда её молодой человек отошёл, схватила нож и зарезала отца. От полученных ножевых ранений он скончался на месте происшествия.Девушка была взята под стражу. Она полностью признала свою вину, расследование уголовного дела продолжается.