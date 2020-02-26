26.02.2020

2020-02-26 15:00:11

Во Владимирской области может появиться новый туристический бренд

В регионе может появиться новый туристическим бренд «Покровский край». Несколько энтузиастов-предпринимателей из Петушинского района обратились к сенатору от Владимирской области Ольге Хохловой с просьбой помочь в его продвижении.

Самый ответственный момент - заливка колокола. Раскалённая бронза заливается в форму, в которой она будет остывать целые сутки. Затем простой тест- звон хорошего колокола должен угасать не меньше сорока секунд. А плохих колоколов здесь не делают.

Игорь Лукьянов, руководитель мастерской «Вольгинский колоколец»: «Почему у нас нет брака? Мы отвечаем головой, потому что сами делаем. У нас нет директоров, нет учредителей, которые за океаном живут. Если что-то не получается, мы его в переплавку. Но такое редко...»

Мастерская «Вольгинский колоколец» - это семейное дело. Руководитель мастерской - Игорь Лукьянов - перенял ремесло от тестя и сейчас увлечён идеей возрождения колокольного дела - здесь постоянно проходят экскурсии и мастер-классы, многие вольгинские школьники способны сами отливать небольшие колокольцы. Недавно мастерская получила заказ от главного храма вооруженных сил страны в подмосковной Кубинке.

- На медведя охотились вплоть до конца 19 века врукопашную. Это такое копье-рогатина , его боевую часть еще рожон называют. Не лезь на рожон...

А это уже первый парк-музей народного быта под открытым небом. Вернее, это дом пенсионера ФСБ Андрея Баранова, который он превратил в музей. Здесь собраны тысячи экспонатов со всей страны - от старинных рыбацких острог и деревянных токарных станков, до древних срубов, заставших еще крепостное право.

Сейчас в коллекции - тысячи предметов. Все они собраны в экспедициях по деревням Владимирской и соседних областей. У входа в музей - ящик для добровольных пожертвований, билетов здесь нет. Андрей сам водит экскурсии и развлекает гостей силовым экстримом .



Андрей Баранов, коллекционер: «Однажды я попал в заброшенную деревню, где все разрушается, все погибает. Я посчитал своим долгом спасти какие-то вещи, ну, а дальше это встало на какие-то рельсы, на постоянную основу».

Левитановский фестиваль в Елисейково, агрокультурный комплекс «Богдарня», Музей пряника , Музей Петуха - новый культурный бренд «Покровский край» по замыслу местных предпринимателей, должен будет объединить все уже имеющиеся достопримечательности и подтолкнуть к созданию новых. Сенатор Ольга Хохлова пообещала помочь.

Ольга Хохлова, член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации: «Я думаю, что мы, вместе с главой района и с этими активистами, которые с этой идеей пришли ко мне попробуем что-то выстроить - может быть действительно у нас получится? И представить это в рамках какого-то проекта регионального, а потом может и федерального, и показать проект этот, который можно развивать не только в нашей области».



Сергей Великоцкий, глава администрации Петушинского района: «В свое время в уезд Покровский входили и другие территории, в том числе и Московской области и Владимирской области прилегающие районы и та идея, которая существует - объединить руководителей администраций районов в общем бренде - это интересно».

За прошедший год Петушинский район, по официальным данным, посетили около трехсот тысяч туристов. И по этому показателю во всем регионе «Покровский край» уступил только Владимиру, Суздалю и Мурому, опередив, к примеру, Гороховец. И уже в ближайшие годы здесь намерены составить серьезную конкуренцию признанным туристическим центрам.

Никита Тарбеев, Александр Голубев

«Вести-Владимир»