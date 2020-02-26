Международная группа кардиологов провела исследование пищевого поведения людей и его связи с возникновением инсульта. В течение восьми лет ученые наблюдали за показателями сотен тысяч ..

Международная группа кардиологов провела исследование пищевого поведения людей и его связи с возникновением инсульта. В течение восьми лет ученые наблюдали за показателями сотен тысяч людей из разных стран и выяснила, какие продукты снижают риск недуга, сообщаетЭксперты установили, что в группе риска редко оказывались те, кто регулярно употреблял сыр, молоко и овощи. А при повышении потребления клетчатки на 10 граммов в день шанс инсульта снижался на 23%. Не менее полезными оказались фрукты, йогурты и бобовые.