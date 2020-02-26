Доктор медицинских наук Алексей Буеверов напомнил россиянам о вреде чрезмерного поедания блинов. В преддверии Масленицы он привел несколько советов по правильному питанию в этот праздник, ..

Доктор медицинских наук Алексей Буеверов напомнил россиянам о вреде чрезмерного поедания блинов. В преддверии Масленицы он привел несколько советов по правильному питанию в этот праздник, сообщаетВ частности, врач отметил, что не стоит есть много блинов перед постом, поскольку резкое изменение объема и вида пищи очень вредно для организма. Но отказываться от традиционного лакомства не стоит: можно есть несколько блинов ежедневно на завтрак и обед. Поедать их за ужином не рекомендуется, сообщает