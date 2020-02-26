Правительство РФ утвердило новый порядок применения оружия при охране воздушных границ страны. Документ опубликован на портале правовой информации.

Правительство РФ утвердило новый порядок применения оружия при охране воздушных границ страны. Документ опубликован на портале правовой информации.Новое постановление отменяет аналогичное от 1994 года и, например, предписывает силам ПВО переходить в готовность номер один, если летательный аппарат приблизился к российской границе на 50 километров. Также противовоздушная оборона должна немедленно отреагировать в случае, если неопознанный объект внезапно появился на радарах на расстоянии 150 километров от воздушного пространства России.Помимо этого, в документе прописали полномочия военных при борьбе с терроризмом или при предотвращении теракта. Плюс в постановлении перечислены все подразделения и техника, которые участвуют в охране воздушных границ России. Это истребители, зенитные системы, радиолокационные станции, комплексы радиоэлектронной борьбы и даже боевые корабли.