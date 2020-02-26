26.02.2020

2020-02-26 12:40:24

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (06(9703) от 26 февраля 2020 года).

К ИСПОЛНЕНИЮ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПРИСТУПИТЬ!

В Центре профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москве состоялся торжественный выпуск слушателей. Свидетельства о должности служащего по профессии «полицейский» получили 245 слушателей. Читайте на странице 2.



ХОРОШЕМУ ВРАЧУ — ХОРОШИЙ КОМПЬЮТЕР

Приёмный покой Главного клинического госпиталя Министерства внутренних дел РФ вряд ли можно отнести к весёлым местам, где царят смех и шутки. Наоборот, те несколько десятков сотрудников органов правопорядка, ежедневно поступающих сюда с самых разных частей и подразделений МВД, как правило, находятся в нервном состоянии и тревожном ожидании. Читайте на странице 2.



ДОВЕРИЕ И УЧАСТИЕ

В Центре социального обслуживания «Сокол» прошла встреча участковых уполномоченных полиции ОМВД России по району Сокол с жителями. Сотрудники полиции отчитались перед гражданами о работе, проделанной ими за прошлый год, и ответили на вопросы. Продолжение на странице 3.



С ЛЮДЬМИ И ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Профсоюзная организация ОМОНа была образована в 1987 году, практически сразу после создания самого отряда, и вошла в структуру первичной профсоюзной организации столичной милиции. На протяжении многих лет профсоюзный комитет ОМОНа проводит большую работу по защите социально-трудовых прав членов профсоюза, по поддержке их семей. Читайте на странице 3.



НАРУШЕНИЕ ЕСТЬ НАРУШЕНИЕ

Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД Южного административного округа провели рейд «Перекрёсток»». На дежурство с полицейскими вышел и корреспондент газеты «Петровка, 38». Подробности читайте на странице 4.



ОПЕРАЦИЯ «НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ»

Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД Центрального административного округа провели рейд «Нетрезвый водитель». Читайте на странице 4.



КОМАНДНЫЙ ДУХ

«За что вы любите волейбол»? — такой вопрос я задавала финалистам чемпионата аппарата столичного полицейского гарнизона по этому виду спорта. И все как один отвечали: «За командный дух». Читайте на странице 4.



СЧАСТЬЕ — ЛЮБИТЬ СВОЮ ПРОФЕССИЮ!

Есть такие люди, после встречи с которыми в душе остаются добрые и тёплые воспоминания. Именно таким человеком стала для меня Эмилия Прокофьевна САГАТЕЛОВА, заслуженный врач Российской Федерации, начальник отделения — врач психиатрического отделения поликлиники № 3 ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве». Продолжение на странице 5.



МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

В Общественный совет при УВД по ЮАО обратилась благотворительная организация с просьбой исполнить мечту одного из своих подопечных. Читайте на странице 5.



ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

Ветеран Великой Отечественной войны и органов внутренних дел старшина милиции Михаил САБАНИН — человек очень энергичный, полный сил. Невозможно поверить, что в этом году ему исполняется 95 лет: светлый ум, отличная память, уверенная и бодрая походка — всё при нём. Продолжение на странице 6.



ПОБЕДУ ОТМЕТИМ ВМЕСТЕ!

О подготовке празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне рассказал заместитель председателя Совета ветеранов УВД по ВАО полковник милиции Александр СОРОКИН. Читайте на странице 6.



НАЙТИ АЛИНУ!

Пропажа ребёнка — большая трагедия для родителя, близких и всех неравнодушных к чужой беде. В такой ситуации необходимо действовать решительно и быстро, ведь в опасности маленький человек. Продолжение на странице 6.



ЧЕМПИОНКА, ЛУЧШИЙ КОНВОИР И ПРОСТО КРАСАВИЦА

Чемпионка России Мария ЕФРЕМОВА нашла призвание в полиции и считает, что обязательно добьётся успехов. — Но для этого надо получить юридическое образование, — считает сержант полиции. Читайте на странице 7.



ВЕРНЫЙ КУРС К НАМЕЧЕННОЙ ЦЕЛИ

В течение более двух лет Вадим ГОРДЕВИЧ занимал должность инспектора службы 2-й роты Полка полиции по охране дипломатических представительств и консульств иностранных государств ГУ МВД России по г. Москве, а затем был переведён в Центр профессиональной подготовки главка. Читайте на странице 7.



ВСЯ ЖИЗНЬ — БОРЬБА!

Полковник полиции в отставке Владимир КУВАЕВ 38 лет свой жизни посвятил обучению приёмам борьбы молодых сотрудников, когда пополнение органов внутренних дел проходило первоначальную подготовку. Читайте на странице 7.



ЖЕНСКОЕ ЛИЦО СТОЛИЧНОЙ КРИМИНАЛИСТИКИ

Эти два праздника, один — сугубо ведомственный, второй — всемирно известный, отстоят друг от друга всего на неделю: День экспертно-криминалистических подразделений и Международный женский день. Подробности читайте на страницах 8-9.



ЯРЧАЙШАЯ ЛИЧНОСТЬ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ РАЗВЕДКИ

Незадолго до Дня защитника Отечества, 13 февраля 2020 года, ушёл из жизни Герой России полковник в отставке Алексей Николаевич БОТЯН — наш легендарный разведчик, участник Великой Отечественной войны. Читайте на странице 10.



КЛАССИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ

Мой собеседник — кавалер ордена «За личное мужество», подполковник милиции Алексей БЕЛОВ долгие годы работал в 4-м, «разбойном», отделе МУРа. На его счету участие в разработке и задержании более двухсот преступных групп. Читайте на странице 11.



30 ЛЕТ С ЗАБОТОЙ И ВНИМАНИЕМ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ — это одно из высших человеческих проявлений доброты в отношении людей, по не зависящим от них причинам нуждающихся в моральной поддержке или материальной помощи. Продолжение на страницах 12-13.



…И Я СКАЖУ, КТО ТЫ

Борис ХИГИР о себе говорит так: «Я, профессор психологии, действительный член Международной академии информатизации, вот уже более тридцати лет занимаюсь изучением влияния имени, отчества и месяца рождения на характер и судьбу человека». Читайте на странице 14.



АЛЕКСАНДР ШУЛЬГИН: ПОЖАРНЫЙ-ПОЛИЦМЕЙСТЕР

С 1722 по 1917 год в Москве должность обер-полицмейстера занимали более пятидесяти человек. Кто-то из них провёл на этом посту меньше года и никакой памяти о себе не оставил, а кто-то прослужил полтора десятилетия, проведя различные реформы, став любимцем горожан. Продолжение на странице 15.

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