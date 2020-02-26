Матчем в Хабаровске стартовал предпоследний игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местный Амур, который потерял шансы на плей-офф, принимал казахстанский Барыс, занявший 2-е место в Восточной конференции и выиграл со счетом 5:0.

Матчем в Хабаровске стартовал предпоследний игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местный "Амур", который потерял шансы на плей-офф, принимал казахстанский "Барыс", занявший 2-е место в Восточной конференции и выиграл со счетом 5:0.Хозяева свою последнюю игру в "регулярке" КХЛ постарались сделать максимально праздничной для своих фанатов, несмотря на общие не слишком радостные итоги сезона. "Тигры" буквально раскатали "Барсов", которые, надо признать, или почивали на лаврах, или не банально не ожидали такой прыти от хабаровчан.Лучшим в составе "Амура" был Вячеслав Ушенин, на счету которого три гола: он отличился на 14-й, 16-й и 59-й минутах. Еще два гола в составе дальневосточников провели Зогорна и Йордан. При этом по числу атак и бросков в сторону ворот впереди были гости (61:53), которым явно не хватило везения.