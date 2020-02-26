В России стартовала всенародная акция-конкурс Я горжусь, приуроченная к 75-летию Великой Победы.

В России стартовала всенародная акция-конкурс "Я горжусь", приуроченная к 75-летию Великой Победы.На пресс-конференции, посвященной началу конкурса, приняли участие автор проекта, главный редактор телеканала "История" Алексей Денисов, кинорежиссер и актер Федор Бондарчук, а также ряд других организаторов акции.По словам Денисова, в семье которого многие воевали и погибли, идея акции родилась у него в поездках по России и беседах с ветеранами."У каждого человека в нашей стране есть своя личная, семейная история о Великой Отечественной войне. Мне кажется, народ в нашей стране за 75 лет так и не выговорился", — рассказал тележурналист.Он подчеркнул, что главная цель акции-конкурса "Я горжусь" – создание общенародной семейной цифровой летописи Великой Отечественной войны. Люди со всех уголков России рассказывают на сайте "ягоржусь.рф" о своих родственниках, семейных реликвиях, памятных событиях, связанных с войной."Мы предлагаем зафиксировать любовь к своим близким, корням, родителям, подумать о своих детях и внуках, оставить это в цифре на долгие-долгие годы. Надеюсь, что даже на века", – высказал свое мнение Федор Бондарчук.Начавшийся 24 февраля конкурс продлится до 2 сентября 2020 года, лучшие ролики будут показаны в эфире "Истории".По условиям конкурса в ролике (хронометраж от трех до пяти минут) могут быть использованы фронтовые фотографии, снимки героя разных лет жизни, его награды, личные вещи, письма, семейные реликвии. Съёмки могут производиться на видеокамеры, фотоаппараты и мобильные телефоны.