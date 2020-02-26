В одном из магазинов Подольска россиянке продали батон с железом внутри. Необычную начинку женщина обнаружил лишь придя домой, сообщает . Внутри мучного изделия находилась ..

В одном из магазинов Подольска россиянке продали батон с железом внутри. Необычную "начинку" женщина обнаружил лишь придя домой, сообщает "".Внутри мучного изделия находилась металлическая скоба. Однако представители комбината-изготовителя хлеба заявили, что предмет попросту не мог попасть в батон на производстве. В отделе безопасности пояснили, что если бы внутри был металлический предмет, механизм бы не смог нарезать изделие. Таким образом, остается неизвестным, как скоба попала в батон.