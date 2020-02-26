Это необходимо для профилактических работ на объектах связи

В марте в 5-ти районах Владимирской области запланировали профилактические работы на объектах связи Российской телевизионной и радиовещательной сети.3 марта отключат объект связи в поселке Красная Горбатка Селивановского района, а 16 марта – в селе Березники Собинского района, 23 марта телевидение не будет работать в посёлке Крестниково Ковровского района, 30 марта – в деревне Василёво Гусь-Хрустального района.Телерадиосигнал не будет транслироваться с 10 до 16 часов в Вязниковском, Гусь-Хрустальном, Ковровском, Селивановском и Собинском районах.