В Омской области женщину несколько раз возили из одной больницы в другую, пока она не умерла. У матери четырех детей диагностировали ишемический инсульт и отек мозга. Областной минздрав и прокуратура выясняют, почему ни в одном медицинском учреждении пациентке не сумели помочь.

В Омской области женщину несколько раз возили из одной больницы в другую, пока она не умерла. У матери четырех детей диагностировали ишемический инсульт и отек мозга. Областной минздрав выясняет, почему ни в одном медицинском учреждении пациентке не сумели помочь.Информация об инциденте появилась на портале Bk55.ru. Портал опубликовал открытое письмо члена Союза журналистов Леонида Евсеева областному министру здравоохранения Дмитрию Вьюшкову. В нем журналист рассказал трагическую историю, которая произошла с женой его брата Еленой Евсеевой.По его словам, 45-летняя Елена почувствовала недомогание 13 февраля. Она отправилась на прием к терапевту в Горьковскую ЦРБ. Врач выписал женщине лекарства и отправил домой, но через четыре часа Елене стало хуже. Скорая помощь, которую вызвал муж Елены, отвезла ее в Горьковскую ЦРБ."Около часа Елена ждала на носилках в коридоре больницы. Оказывали ли ей в это время помощь, неизвестно. В 22:50 ее направляют в Калачинскую ЦРБ за 40 километров от Горьковского. Итак, с начала обращения Елены к врачу с тревожными симптомами прошло 7 (семь!) часов, плюс час на дорогу до Калачинска", – написал Леонид Евсеев.Утром следующего дня женщину по каким-то причинам снова отправили в Горьковскую больницу."Утром 16 февраля брат позвонил Елене, ему никто не ответил. В приемном отделении Горьковской ЦРБ ему сообщили, что Елену перевели в реанимацию и сейчас готовят снова к отправке в Калачинскую ЦРБ", – продолжил журналист. Там пациентку принимать не хотели: заявили, что "сделали все, что могли". Супруг женщины настоял на том, чтобы ее осмотрел невролог. После этого Елену отправили в реанимацию, а утром 19 февраля сообщили мужу, что она умерла.После публикации этого письма областной минздрав и прокуратура заявили о начале проверок."Специальной комиссии предстоит скрупулезно изучить все обстоятельства госпитализации пациентки, – цитирует РИА Новости представителя министерства. – Проверка коснется центральных районных больниц Горьковского и Калачинского районов".Прокуратура региона сообщила, что проверит соблюдение требований законодательства в работе двух указанных выше больниц."В случае подтверждения фактов нарушения закона будет незамедлительно решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", – заверили в ведомстве.