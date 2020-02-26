Главное требование людей - вернуть в Конституцию России положение, что земля и недра принадлежат народу, а доходы, получаемые от их использования, гарантированно направляются в государственную казну, заявил глава КПРФ Геннадий Зюганов в эфире телеканала Россия 24.

Главное требование людей — вернуть в Конституцию России положение о том, что земля и недра принадлежат народу, а доходы, получаемые от их использования, гарантированно направляются в государственную казну, заявил глава КПРФ Геннадий Зюганов в эфире телеканала "Россия 24".Земля, недра, леса, природные ресурсы должны принадлежать народу, а не полутора десяткам упырей, которые их захватили и не хотят платить нормальные налоги. Это самый принципиальный вопрос, решения которого требует общество, подчеркнул Зюганов.Президент Владимир Путин 20 января внес законопроект о поправках в Конституцию России. Законопроект предполагает внесение изменений в 22 статьи Основного закона. Предлагаемые изменения касаются расширения полномочий Госдумы и Совета Федерации, статуса Госсовета, сроков президентства.Первое чтение законопроекта состоится 23 января на пленарном заседании Госдумы, второе чтение — в феврале.Второй пункт ст. 9 Конституции России гласит, что земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности. "Мы единственная страна, в которой в Конституции можно распродавать недра", — подчеркнул Зюганов.