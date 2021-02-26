Подрядчики продолжают предоставлять подложные документы, дома не включают в региональную программу ремонта.

Неисполнение законодательства и, как следствие, множество нарушений. В областной прокуратуре обсудили проблемные вопросы переселения граждан из аварийного жилья и проведения капремонта домов. В регионе из 13 тысяч домов 600 - аварийные.Игорь Пантюшин, прокурор Владимирской области: «Это несвоевременное включение в очередь граждан, это предоставление жилья нового - взимание дополнительной платы. Тут бы я вообще хотел сказать, что вопиющие факты. Что многие муниципалитеты требуют с граждан взимать плату. И нам приходилось реагировать вплоть до возвращения этих денежных средств. И я не исключаю случаев злоупотребления служебным положением».Только за январь в этой сфере выявлено более 240 нарушений. В каждом районе муниципалитеты не обеспечивали грамотной работы комиссий по оценке жилья, пресечены факты длительного бездействия при рассмотрении заявлений о непригодности таких жилплощадей и другие нарушения. В связи с этим региональной Госинспекции жилищного надзора прокуратура внесла представление. Ещё одна проблема - капремонт многокватирных домов. Подрядчики продолжают предоставлять подложные документы, дома не включают в региональную программу ремонта, деньги со спецсчетов расходуются не по назначению. И такая организация работы ставит под угрозу срыва выполнение программы.Дмитрий Горкин