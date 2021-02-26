В Белом доме сообщили, что некоммерческие организации будут по-прежнему проводить мероприятия в Областном доме молодёжи. Из этого здания “Дом НКО” никто выселять не собирался. Об этом

В Белом доме сообщили, что некоммерческие организации будут по-прежнему проводить мероприятия в Областном доме молодёжи. Из этого здания “Дом НКО” никто выселять не собирался. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе администрации области. Это стало ответом на резонансные заявления участников круглого стола, который созвали представители молодёжных и некоммерческих организаций. Там было озвучено, что “Дом НКО” якобы