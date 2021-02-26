Происшествие произошло вечером 25 февраля.

Вечером 25 февраля, примерно в 21:30 на улице Верхняя Дуброва 41-летняя женщина попала под колеса «БМВ». Пострадавшая скончалась на месте происшествия.В пресс-службе УМВД региона пояснили, что иномаркой управлял водитель 1972 года рождения, который совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу.Отметим, что на указанном участке проезжей части имеются два нерегулируемых пешеходных перехода.Полиция устанавливает обстоятельства и причины ДТП. Подробности выясняются. Следите за нашими публикациями.