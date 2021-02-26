В России в скором времени могут ввести новые налоги и сборы. Таким мнением поделились российский экономист Валерий Миронов и экс-министр экономики России Андрей Нечаев. Эксперты пояснили, ..

В России в скором времени могут ввести новые налоги и сборы. Таким мнением поделились российский экономист Валерий Миронов и экс-министр экономики России Андрей Нечаев.Эксперты пояснили, что причиной тому является дефицит государственного бюджета из-за пандемии коронавируса. Миронов обратил внимание, что на днях политик Анатолий Чубайс предложил провести в России налоговую реформу. Специалист также допустил, что в стране могут повысить подоходный налог, сообщает