Прививки от коронавируса на текущий момент сделали 33 700 жителей Владимирской области, 16,5 тысяч человек прошли второй этап вакцинации.

Впервые за последние три месяца суточный показатель заболеваемости коронавирусом опустился ниже 130 заболевших. За последние сутки – 128 новых случаев КОВИД-19. 125 человек закрыли больничные, семь пациентов скончались. По официальным данным в регионе сейчас 2145 активных носителей опасной инфекции. Прививки от коронавируса на текущий момент сделали 33 700 жителей Владимирской области, 16,5 тысяч человек прошли второй этап вакцинации. Среди них депутат Госдумы . Никаких побочных эффектов парламентарий не ощутил.