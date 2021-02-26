Заключено 78 контрактов на 209 млн рублей.

Во время заседания Законодательного собрания Владимирской области 25 февраля директор департамента здравоохранения рассказала о с закупкой льготных лекарств.По информации Елены Дмитриевны, заключено 78 контрактов на 209 млн рублей. Ещё 22 закупки находятся на стадии подписания договоров, по 28 лотам проходят электронные торги. В наличии на аптечном складе - 84,5 тысячи упаковок лекарств на 137 млн рублей. Завершить конкурсные процедуры планируется к 1 апреля.Напомним, что для оперативного реагирования на обращения граждан департамент здравоохранения по вопросам обеспечения населения бесплатными препаратами.Владимирцам, которые во время дефицита потратились на покупку медикаментов за свой счёт, предлагается обратиться в суд. Сейчас это единственный способ вернуть свои деньги. В 2021 году по таким делам Фемида вынесла уже 27 судебных решений в пользу жителей.Напомним, что ранее родители детей инвалидов пожаловались через СМИ на отсутствие льготных лекарств. По материалам, опубликованным владимирскими журналистами, СУ СК .