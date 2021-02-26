Утром 26 февраля на улицы вышли 53 единицы техники и 68 дворников.

Владимирские коммунальщики в лице «Центра управления городскими дорогами» продолжают круглосуточную уборку снега с улиц областного центра. В ночь с 25 на 26 февраля в городе работали 48 единиц техники.Для предотвращения образования наледи во Владимире активно рассыпали песко-соляную смесь. Проведена патрульная расчистка дорог.Утром 26 февраля на улицы вышли 53 единицы техники и 68 дворников.Как сообщает пресс-служба мэрии, места, подверженные образованию гололёда: спуски, подъёмы, мосты, путепроводы, лестницы, подъезды к перекрёсткам, пешеходные переходы - будут обрабатываться реагентами каждые 3-4 часа.Вывоз снега с городских улиц, тротуаров и остановок общественного транспорта продолжается.Уборка снега организована без выходных.