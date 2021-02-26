Рынок труда Москвы восстанавливается после пандемии коронавируса. 25 февраля в столице открылся второй флагманский центр занятости Моя работа. Специалисты помогают горожанам стать индивидуальными предпринимателями или самозанятыми.

Рынок труда Москвы восстанавливается после пандемии коронавируса. 25 февраля в столице открылся второй флагманский центр занятости "Моя работа". Специалисты помогают горожанам стать индивидуальными предпринимателями или самозанятыми.Новый центр расположен на улице Шаболовка в Донском районе. С сентября 2020 года он функционировал в тестовом режиме, а теперь заработал на полную мощность.О первых итогах работы флагманского центра рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, около восьми тысяч посетителей уже зарегистрировались как самозанятые и индивидуальные предприниматели.С 2019 года в офисах "Мои документы" в Москве создано 56 отделов трудоустройства, заработали два флагманских центра. Для наиболее уязвимых категорий горожан открылся центр "Моя карьера". В марте там пройдут новые тренинги. Эксперты расскажут всем желающим о возможностях для трудоустройства в столице.Специалисты московской службы занятости применяют индивидуальный подход к каждому посетителю. Благодаря им новую работу в кризисный 2020 год получили 177 тысяч жителей столицы.«Для соискателя реализуется активная стратегия – поиск работы, повышение квалификации, помощь в открытии собственного дела и регистрации самозанятости, обучение и повышение необходимых навыков", – отметила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.Сейчас рынок труда приходит в себя после самых тяжелых месяцев прошлого года. В пик пандемии уровень безработицы в Москве вырос до 3,04%. Сейчас он сократился в три раза – до 0,93%. В базе данных столичной службы занятости находятся более 144 тысяч вакансий. Еще 149 тысяч размещено на сайте Hh.ru.На занятость в Москве повлияла и программа поддержки бизнеса. Кроме того, новые инвестиционные проекты позволили создать 23 тысячи рабочих мест.