С 1 января по 15 февраля 2021 года сотрудниками ГИБДД составлено более 90 тысяч административных протоколов по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ...

Подразделениями Госавтоинспекции города Москвы продолжена работа по привлечению к ответственности лиц, уклоняющихся от исполнения административного наказания. Только с 1 января по 15 февраля 2021 года сотрудниками ГИБДД составлено более 90 тысяч административных протоколов по части 1 статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Уклонение от исполнения административного наказания».Так, во время патрулирования в Западном округе столицы в районе Можайского шоссе сотрудниками дорожно-патрульной службы была обнаружена иномарка, припаркованная с нарушением Правил дорожного движения, а водитель отсутствовал. Автоинспекторы вызвали эвакуатор для помещения иномарки на специализированную стоянку.Через некоторое время подошла женщина и села в автомобиль. Несмотря на законные требования сотрудников полиции, предъявлять документы она отказывалась. В результате чего в отношении 39-летней гражданки составлен административный протокол по статье 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Женщина была доставлена в ОМВД России по району Можайский, где сотрудниками Госавтоинспекции в отношении нее также составлено 64 административных протокола по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ «Неуплата административного штрафа в срок». Прибывшим сотрудникам службы судебных приставов гражданка оплатила имеющуюся задолженность в размере 39 тысяч рублей.Госавтоинспекция города Москвы напоминает участникам дорожного движения, что в соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок влечет наложение в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов. Проверка на наличие у водителя неоплаченных штрафов производится не только при остановке участника дорожного движения сотрудником ГИБДД, но и при совершении регистрационно-экзаменационных действий.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81