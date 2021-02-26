Вместо тротуара – каток. После мороза – резкая оттепель и дождь. В результате улицы Владимира покрылись ледяной коркой. Пройти по ним и не поскользнуться – чудо, говорят владимирцы.

Вместо тротуара – каток. После мороза – резкая оттепель и дождь. В результате улицы Владимира покрылись ледяной коркой. Пройти по ним и не поскользнуться – чудо, говорят владимирцы. – Мужчина, скажите, как идти по такому льду? -Вот так вот. Житель: От поликлиники №1. Скользко, вот, начиная от поликлиники, там вода и скользко. -Честно говоря, неприятно,