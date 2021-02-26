Белорусский президент Александр Лукашенко прокомментировал слухи о передаче власти старшему сыну Виктору. Глава страны заявил, что не обсуждал этот вопрос в своей семье.

Белорусский президент Александр Лукашенко прокомментировал слухи о передаче власти старшему сыну Виктору. Глава страны заявил, что не обсуждал этот вопрос в своей семье.Накануне Александр Лукашенко покинул пост главы Национального олимпийского комитета (НОК). Его место занял старший сын Виктор, который до этого был первым вице-президентом организации.Перед процедурой избрания нового руководства НОК глава Белоруссии выступил с речью. Лукашенко отметил, что в последнее время он слышит "много разговоров" о транзите власти: якобы власть перейдет его старшему наследнику.Лидер республики подчеркнул, что эта тема никогда не обсуждалась в его семье. Политик пресек все слухи. "Ни один мой ребенок президентом в Белоруссии не будет после меня", – приводит слова Лукашенко РИА Новости.Президент добавил, что Виктор перестанет быть госслужащим. Александр Лукашенко пообещал немедленно уволить сына с поста помощника президента по вопросам национальной безопасности.Ранее Международная федерация хоккея(IIHF)лишила Минск права на проведение чемпионата мира. Причиной отказа стала нестабильная политическая обстановка. Где в этом году будут проходить хоккейные матчи, пока неизвестно.Напомним, в конце прошлого года по всей республике прокатилась волна акций протеста. Сторонники оппозиции обвинили власти в фальсификации выборов президента и потребовали отставки .