Судятся с мусорным оператором. Представители общественной организации «Народный контроль» подали иск на компанию «Биотехнологии». Её сотрудники вывозят мусор из так называемой второй

Судятся с мусорным оператором. Представители общественной организации «Народный контроль» подали иск на компанию «Биотехнологии». Её сотрудники вывозят мусор из так называемой второй зоны Владимирской области, к которой относятся Владимир, Ковров, Радужный и ещё шесть районов. По мнению общественников, региональный оператор оказывает услуги не в полном объеме. А именно – не проводит сортировку отходов. Алексей Смирнов,