Предварительное согласие на участие «прокуроровском» марафоне дали олимпийские чемпионы Анфиса Резцова, Михаил Девятьяров, Евгений Дементьев и биатлонист, заслуженный мастер спорта России Алексей Слепов.

Предварительное согласие на участие «прокуроровском» марафоне дали олимпийские чемпионы Анфиса Резцова, Михаил Девятьяров, Евгений Дементьев и биатлонист, заслуженный мастер спорта России Алексей Слепов.В этом году изменен формат популярной лыжной гонки памяти Алексея Прокуророва. Она пройдет в два дня, 27-28 февраля 2021 года в парке «Дружба».Впервые за 12 лет проведения «прокуроровского» марафона, организаторам удалось включить его в серию лыжных марафонов России RUSSIALOPPET (первая в РФ спортивная любительская лига, которая объединяет 29 лыжных марафонов России и 10 уникальных зарубежных лыжных гонок).Для участия в «VladimirSKI Proku marathon» уже зарегистрировались около 400 спортсменов их 23 регионов России, из них 175 человек заявились на дистанцию в 50 км. Это является абсолютным рекордом гонки.Призовой фонд марафона составит 140 тысяч рублей. Денежные призы получат лыжники, занявшие первые шесть мест среди мужчин (на дистанции 50 км) и женщин (на дистанции 30 км). Лыжники, занявшие призовые места в своих возрастных группах, также будут награждены призами.