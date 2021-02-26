Камеры поставят на самых опасных и аварийных участках, список которых согласован с ГИБДД.

В рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» во Владимирской области до конца 2024 года планируется увеличить до 133 единиц количество стационарных технических средств, работающих в автоматическом режиме и имеющих функции фото и видеозаписи, – по 20 комплексов ежегодно.К концу текущего года на двух региональных автомобильных дорогах и в городах Александров, Гусь-Хрустальный, Камешково, Киржач, Ковров, Покров, Собинка и Струнино появятся новые комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Камеры поставят на самых опасных и аварийных участках, список которых согласован с ГИБДД.За 2020 года автоматическими стационарными комплексами фотовидеофиксации во Владимирской области выявлено более 1,5 млн нарушений. На автодорогах региона благодаря этим комплексам удалось ликвидировать 18 очагов аварийности.Кроме этого, в течение прошлого года в соответствии с графиком была организована работа передвижного пункта весового контроля на дорогах регионального и межмуниципального значения.