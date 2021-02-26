Сегодня до 21.30 подача тепла и горячей воды будет ограничена почти в 50 зданий.

Бригады «Т Плюс» сегодня утром возобновили работы по устранению дефекта на теплосетях на улице Луначарского. Напомним, он был обнаружен 15 февраля. Но тогда коммунальщики ремонтные работы из-за морозов. Чтобы снизить риск повреждения системы теплоснабжения города.Сегодня до 21.30 подача тепла и горячей воды будет ограничена почти в 50 зданий – это 27 жилых домов и 20 учреждений в районе порыва. Как сообщили в компании, в домах Ленинского и Октябрьского районов теплоноситель будет подаваться по сниженным параметрам.Перечень потребителей, попавших под ограничение теплоснабжения в указанный временной промежуток.Луначарского 28,19Батурина 14,10,10в; Луначарского 13а,15; Михайловская 8а; С. и Ванцетти 41а,60/62,62,64,64а,66Луначарского 24,18,22а,26,26аГорького 2а; Луначарского 1/2,1а,3а,3бГорького 672 Никольская 6,8; Ильича 11,13,7б,9; Княгинин монастырь 17,21,22,28,29; Княгининская 2,4,6а,7,7вКомпания приносит извинения за доставленные неудобства.