Участники обсудили вопросы взаимодействия и поделились накопленным опытом в сфере охраны общественного порядка...

Участники обсудили вопросы взаимодействия и поделились накопленным опытом в сфере охраны общественного порядка.На Петровке, 38 начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов принял делегацию представителей Министерства общественной безопасности при Посольстве КНР в России. В режиме видеосвязи к рабочей встрече присоединился заместитель Мэра – начальник Главного управления общественной безопасности г. Пекина Ци Янцзюнь.Выступая на встрече, Олег Баранов поприветствовал участников и отметил, что несмотря на эпидемиологическую обстановку в мире, диалог не прерывается, а партнерские взаимоотношения полицейских ведомств продолжают укрепляться и расширяться.Стороны обсудили вопросы правоохранительной деятельности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.Гости из Китая попросили коллег поделиться опытом обеспечения безопасности при проведении международных спортивных мероприятий, с учетом того, что в феврале 2022 года в Пекине состоятся Зимние олимпийские игры. Москвичи ответили, что Главком накоплен опыт в организации крупных спортивно-массовых мероприятий, таких как Кубок конфедераций FIFA-2017 и чемпионат мира по футболу FIFA-2018.В завершение встречи Олег Баранов отметил, что полиция Москвы заинтересована в дальнейшем укреплении и развитии двустороннего сотрудничества.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве