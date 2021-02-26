За пять недель с начала регистрации на конкурс Лидеры интернет-коммуникаций подано свыше 10 тысяч заявок. Организаторы приняли решение продлить кампанию до 5 марта включительно.

За пять недель с начала регистрации на конкурс "Лидеры интернет-коммуникаций" подано свыше 10 тысяч заявок. Организаторы приняли решение продлить кампанию до 5 марта включительно.Количество регистраций на конкурс прокомментировала заместитель гендиректора АНО "Диалог Регионы" Юлия Аблец. 10 тысяч заявок – отличный результат, отметила она.По ее словам, в последние дни потенциальные участники просили продлить заявочную кампанию. Организаторы этого не планировали, но из-за праздников и короткой рабочей недели некоторые не успели выполнить требование конкурса."Мы приняли решение уточнить правила и продлить этот этап до 5 марта включительно. Чтобы все желающие специалисты в digital-сфере могли присоединиться к конкурсу и проверить свои силы на дистанционном этапе»", – сообщила Аблец.На конкурсе представлены все регионы, отметил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров. По числу участников лидирует Москва (12,87% регистраций), на втором месте Санкт-Петербург (5,9%), на третьем Московская область (3,09%), уточнил он.Почти у 80% конкурсантов есть высшее образование, хотя его наличие для участия не обязательно. У 6,3% – среднее профессиональное образование.Самыми активными оказались люди среднего возраста и молодежь. 35,4% участников в возрасте от 20 до 30 лет. От 30 до 40 – 43,4%.Конкурсанты должны записать видеоинтервью, рассказать о себе и представить реализованный проект. Некоторые участники еще не успели выполнить эти требования, поэтому организаторы продлили срок до 12 часов 9 марта, рассказал член экспертного совета конкурса Павел Безручко.Конкурс "Лидеры интернет-коммуникаций" проводится АНО «Диалог» при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей». Подать заявку можно на .Стать конкурсантами могут граждане России от 18 лет со средним профессиональным или высшим образованием и профильным опытом работы. Победителям предложат вакантные позиции в структуре АНО "Диалог", пресс-службах органов власти, в компаниях-партнерах.