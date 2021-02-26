В отдел полиции доставили 29-летнюю женщину, которая подозревается в нападении на прохожих, передает сайт . Среди пострадавших, в частности, двое детей. Инцидент произошел в городе ..

В отдел полиции доставили 29-летнюю женщину, которая подозревается в нападении на прохожих, передает сайт "". Среди пострадавших, в частности, двое детей. Инцидент произошел в городе Лосино-Петровский в двух десятках километров к северо-востоку от Москвы. Случившееся попало в объектив камер наблюдения. На записи видно, как женщина внезапно нападает на двух идущих по улице детей. Мотивы агрессивной барышни устанавливаются.