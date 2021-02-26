Злоумышленник, находясь в торговом зале, тайно похитил набор кухонных ножей, но был замечен сотрудниками магазина, которые попытались его остановить...

«Сотрудники экипажа автопатруля ОМВД России по району Нагатино-Садовники задержали подозреваемого в разбойном нападении», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В ОМВД России по району Нагатино-Садовники поступило сообщение о разбойном нападении в магазине на Каширском шоссе. На место незамедлительно были направлены сотрудники полиции. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 27-летний приезжий.Как установили стражи порядка, злоумышленник, находясь в торговом зале, тайно похитил набор кухонных ножей, но был замечен сотрудниками магазина, которые попытались его остановить. Далее подозреваемый, чтобы скрыться с места происшествия, стал угрожать сотрудникам предметом, похожим на нож. После этого он был задержан прибывшими полицейскими. У злоумышленника было обнаружено и изъято похищенное.По данному факту следствием ОМВД России по району Нагатино-Садовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22