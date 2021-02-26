Посёлок Муромцево в Судогодском районе почти парализован.

Посёлок Муромцево в Судогодском районе почти парализован.Мало того, что дороги не прочищены, ещё и дети вынуждены пробираться в школу по глубоким сугробам, сообщаетА вот улицу Степная за всю зиму почистили только один раз. Ситуация там настолько плачевная, что молодые мамы просто не могут проехать по двору с колясками, а детей можно вынести их дома разве что на руках.Люди считают, что эта зима застала Муромцевское сельское поселение врасплох. У них н в последнее накопилось к местной власти очень много вопросов.