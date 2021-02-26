В Ковровском суде рассмотрели очередное ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей похитителя 7-летнего ребенка.

В Ковровском суде рассмотрели очередное ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей похитителя 7-летнего ребенка. Сообщают Ковровские вести.Суд ходатайство следователя удовлетворил, срок содержания под стражей обвиняемому продлен на 3 месяца, по 27 мая 2021 года включительно.Напомним, 26-летнего жителя деревни Макариха 20 ноября. По версии следствия, он похитил 7-летнего ребенка. Полиции удалось благодаря зарубежным коллегам, которые по каналам Интерпола сообщили о публикациях «в теневом сегменте интернета» про мужчину, удерживающего дома маленького мальчика.