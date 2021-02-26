Россияне могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин - "Спутник V" или "Эпиваккорона".

Около 4 млн россиян уже привились от коронавируса. Об этом сообщил в пятницу заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико."Прививку получили уже около 4 млн человек", - сказал он на Всероссийской научно-практической конференция "Медицинская реабилитация при COVID-19: опыт и достижения".Согласно презентации к его выступлению, по данным на 10 февраля прививку от коронавируса сделали 3,9 млн россиян.Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет стартовала в регионах России с 18 января. Россияне могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин - "Спутник V" или "Эпиваккорона".