Ситуацию усугубляет резкая оттепель.

Ситуацию усугубляет резкая оттепель.На крышах зданий, сооружений после снегопадов скопилось большое количество снега и наледи, которые представляют серьезную угрозу для здоровья и жизни людей, сохранности имущества, предупредила мэрия.Снег и образовавшийся лед на крыше зданий, сооружений имеют большую массу и чрезмерная нагрузка на кровлю и стропильную конструкцию, может привести к ее повреждению или обрушению. Возможен сход снега с крыш зданий и падение сосулек. Находясь в опасной зоне, человек может получить от падающего снега и льда опасные травмы и даже погибнуть.Управление гражданской защиты города Владимира рекомендует собственникам домов, управляющим компаниям, руководителям торговых центров, рынков, спортивных комплексов, организаций эксплуатирующим здания независимо от форм собственности, провести обследование кровли крыш и при необходимости очистку их от снега и льда.Жалобы на качество и оперативность зимней уборки управляющими организациями можно направлять на «горячую линию» УЖКХ администрации г. Владимира по телефону 53-26-30 (с 8.30 до 17.00 ежедневно, в рабочие дни).Телефоны единой дежурно-диспетчерской службы г.Владимира: 05 или 53-11-48.Единый номер вызова экстренных оперативных служб - 112.