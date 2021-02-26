«Ростелеком» сообщает, что официальными амбассадорами тарифа «Игровой» и всей экосистемы игровых продуктов стали RAMZES666, LeBwa и AlinaRinRin.

«Ростелеком» сообщает, что официальными амбассадорами тарифа «Игровой» и всей экосистемы игровых продуктов стали RAMZES666, LeBwa и AlinaRinRin. В течение года они будут не только лицами рекламных кампаний, участниками маркетинговых офлайн- и онлайн-мероприятий, но также станут звездными тестировщиками существующих и новых сервисов для геймеров.RAMZES666 (Роман Кушнарёв) — самый успешный и узнаваемый российский киберспортсмен. Он лидирует по количеству призовых на международных турнирах и аудитории в социальных сетях и даже стал №1 в российском списке «Самые влиятельные лица киберспорта» от Forbes.LeBwa (Дмитрий Палащенко) — один из самых титулованных «танкистов» в России. Многократный победитель турниров в World of Tanks, двукратный чемпион мира. Псевдоним «Левша», под которым он известен геймерам, появился не случайно — из-за автоаварии у Дмитрия была сломана левая рука и в нее установлена специальная металлическая пластина.AlinaRinRin (Алина Рин) — профессиональный игровой стример, которая добивается высочайших результатов в хардкорных играх и имеет большую армию поклонников в социальных сетях. Она создает новый образ для каждого стрима, а также озвучивает сериалы, аниме и игры, например, Cyberpunk 2077.«Наши амбассадоры будут не только повышать узнаваемость тарифа "Игровой” и сервисов для геймеров, но также выступят в качестве самых требовательных пользователей, ведь для побед в онлайн-играх и им самим, и другим игрокам необходимы высокая скорость, стабильное соединение, низкий пинг, а также бонусы и преимущества в играх. Именно это и предлагает наша компания в партнерстве с лидерами игровой индустрии. "Ростелеком” первым из операторов предложил и уже пять лет активно развивает экосистему сервисов специально для геймеров и киберспортсменов. Мы рады, что новый этап развития "Игрового” начинается вместе с RAMZES666, LeBwa и AlinaRinRin», — отметил директор игрового направления «Ростелеком» Алексей Степуро.Специальный тарифный план для геймеров «Ростелеком» запустил в начале 2016 года. За пять лет на базе «Игрового» выросла целая экосистема цифровых сервисов для геймеров, созданная в партнерстве с лидерами игрового рынка. В 2020 году тариф «Игровой» был зарегистрирован в Роспатенте как официальная торговая марка «Ростелекома». Сегодня «Ростелеком» помимо тарифа «Игровой» с уникальными игровыми преимуществами в играх от Wargaming, MY.GAMES и 4game предлагает специальный игровой роутер RT-X с приоритизацией игрового трафика на основе технологий искусственного интеллекта, представленных Huawei, а также опцию «Облачные игры GFN.RU».Первый видеоролик тарифа «Игровой» с участием RAMZES666, LeBwa и AlinaRinRin доступен по ссылке.Полная информация о тарифе «Игровой» и экосистеме сервисов для геймеров на сайте gg.rt.ru.