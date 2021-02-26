На цокольном этаже жилого дома на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде прогремел мощный взрыв, передает . Произошедшее сняли на видео очевидцы. Известно, что само строение не ..

На цокольном этаже жилого дома на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде прогремел мощный взрыв, передает . Произошедшее сняли на видео очевидцы. Известно, что само строение не газифицировано, однако на цокольном этаже работало кафе, где могло стоять газовое оборудование. Сейчас на месте работают спасатели. Известно, что из-под обломков пристройки уже достали пострадавшую. Еще один человек получил травму головы. В момент ЧП он находился в помещении стоматологии по соседству. Конструкция жилого дома, согласно оценкам специалистов, не пострадала.