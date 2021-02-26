Сейчас в поселке строится банно-спортивный комплекс, это также детище благотворительного фонда.

Председатель ЗС, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Киселев побывал с рабочей поездкой в поселке Уршельский Гусь-Хрустального района. Поселок развивается. Здесь есть современный киноконцертный зал. Гордость поселка - средняя школа. Большую роль в жизни Уршельского играет фонд «Вымпел» под руководством Эдуарда Бендерского, уроженца здешних мест.Алексей Кабенкин, глава администрации Гусь-Хрустального района: «С 2014 года объем инвестиций фонда в социальную сферу Уршельского исчисляется сотнями миллионов рублей. С каждым годом он наращивает объем инвестиций в социальную сферу».Фонд помогает в оснащении школы новым оборудованием, два года назад при его поддержке был реконструирован историко-краеведческий музей. В 2020-м музей занял 1 место в номинации «Сельский музей» на Всероссийском конкурсе «Лучших школьных историко-краеведческих музеев Великой Отечественной войны», который провела партия «Единая Россия». Также фонд «Вымпел» помог отремонтировать и оснастить оборудованием киноконцертный зал. Большую помощь фонд оказывает местному ДК. Сейчас в поселке строится банно-спортивный комплекс, это также детище благотворительного фонда.Владимир Киселев, председатель ЗС, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»: “К сожалению, и в некоторых районных центрах сегодня таких комплексов нет, они были в советское время, потом по разным причинам прекратили свое существование. Поэтому органам местной власти самим не всегда удается за бюджетные деньги построить вот такие вот объекты. Поэтому здорово, когда находится меценаты, которые могут вместе с органами государственной власти, при нашей поддержке строить вот такие объекты”.