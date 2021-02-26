Главный внештатный уролог Пензенской области Михаил Миронов рассказал о необычном случае из своей врачебной практики. 19-летняя пациентка прожила два года с пластиковой палочкой в мочевом ..

Главный внештатный уролог Пензенской области Михаил Миронов рассказал о необычном случае из своей врачебной практики. 19-летняя пациентка прожила два года с пластиковой палочкой в мочевом пузыре.Изначально девушке хотели удалить из мочевого пузыря камень, однако при обследовании выяснилось, что он сформировался вокруг инородного тела, конец которого выходил за пределы органа. Оказалось, что этим предметом была палочка от леденца "чупа-чупс", которая пролежала в пузыре два года. Её успешно удалили из организма пациентки, сообщает